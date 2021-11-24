В одеському дербі представники морської столиці України не дозволили гостям з області набрати чергові три очки. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Україна, Друга ліга, група Б

Реал Фарма – Балкани – 1:1

Голи: Абузраа, 35 (пен.) – Приблуда, 16

Клуб Другої ліги розірвав контракти практично з усіма гравцями та працівниками – залишились чималі борги

У першому матчі 20-го туру групи Б Другої ліги зійшлись земляки, які перебувають у діаметрально протилежних частинах турнірної таблиці. Балкани, які борються за підвищення у класі, забили першими: стрімка атака правим флангом завершилась прострілом в район одинадцятиметрової позначки, де Богдан Приблуда легким доторком переправив круглого у сітку. Гості продовжили тиснути, а господарі робити ставку на швидкі контратаки.

За 10 хвилин до перерви після затяжного штурму воріт Балкан реалівці у власному штрафному поклали на газон Вадима Гранчара і арбітр призначив пенальті. Яссін Абузраа не зміг переграти кіпера команди з села Зоря, але фальстарт балканців призвів до повторного пробивання зі стандарту. Воротар знову вгадав напрямок удару марокканця, але врятувати не зміг. Другий тайм голів не приніс.

Як наслідок, Балкани набрали 39 очок і відстають від лідера – МФК Металург – вже на шість пунктів. Реал Фарма з 14-ма балами – чотирнадцятий.

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