Балкани відмовилися від нової емблеми через вражаючу схожість з логотипом польського клубу – офіційна заява
Представник Другої Ліги Балкани вирішив відмовитись від зміни поточного логотипу.
Балкани мали намір змінити свій логотип, проте новий варіант був дуже схожий на емблему польського клубу Завіша.
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"ФК Балкани відкликає офіційну інформацію про зміну командної емблеми у зв’язку з виявленням схожості нового зразка нашої емблеми з логотипом футбольного клубу Завіша Бидгощ з Польщі.
Ми дуже цінуємо і поважаємо індивідуальність та ідентичність польського клубу. Наш клуб дорожить своєю репутацією і не має наміру порушувати авторські права ФК Завіша Бидгощ", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті Балкан.
До слова, клуб із Зорі посідає 10 місце у групі B Другої ліги України, маючи в активі 7 очок після 10 зіграних матчів.
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