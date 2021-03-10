Балкани мали намір змінити свій логотип, проте новий варіант був дуже схожий на емблему польського клубу Завіша.

Метал підсилився хавбеком з досвідом виступів за французькі гранди

"ФК Балкани відкликає офіційну інформацію про зміну командної емблеми у зв’язку з виявленням схожості нового зразка нашої емблеми з логотипом футбольного клубу Завіша Бидгощ з Польщі.

Ми дуже цінуємо і поважаємо індивідуальність та ідентичність польського клубу. Наш клуб дорожить своєю репутацією і не має наміру порушувати авторські права ФК Завіша Бидгощ", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті Балкан.

До слова, клуб із Зорі посідає 10 місце у групі B Другої ліги України, маючи в активі 7 очок після 10 зіграних матчів.

Мілевський у Минаї: чому перехід легенди у команду Кобіна ризикує закінчитись провалом для всіх