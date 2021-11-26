"Ось до чого призводить непрофесіоналізм суддівства. На фото з обох ракурсів чітко видно, що ні наш голкіпер, ні наші польові гравці на момент удару по м'ячу гравця Реал Фарми правил не порушували.

Балкани зашпортались з Реал Фармою, пригальмувавши у перегонах за лідерство у групі Б Другої ліги

Дії бокового арбітра Антона Андрусяка не витримують жодної критики. Втрачаємо 2 очки не за спортивним принципом, а з забаганки непрофесіонального арбітра", – йдеться у дописі Балкан на офіційній сторінці у Facebook.

Додамо, що лайнсмен здійняв прапорець після того, як воротар Балкан відбив удар з позначки. З другої спроби Реал Фарма реалізувала 11-метровий, а поєдинок завершився нічиєю.

"Селезньов б’є нашого Поспєлова у вухо, нам забивають": Поворознюк – про суддів, Козловського, ящик пива і 2 відра раків