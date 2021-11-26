Балкани наїхали на лайнсмена через втрату очок в матчі з Реал Фармою – клуб міг наблизитись до лідерства в Другій лізі
Балкани залишились незадоволеними рішеннями помічника арбітра у матчі 20-го туру Другої ліги.
"Ось до чого призводить непрофесіоналізм суддівства. На фото з обох ракурсів чітко видно, що ні наш голкіпер, ні наші польові гравці на момент удару по м'ячу гравця Реал Фарми правил не порушували.
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Дії бокового арбітра Антона Андрусяка не витримують жодної критики. Втрачаємо 2 очки не за спортивним принципом, а з забаганки непрофесіонального арбітра", – йдеться у дописі Балкан на офіційній сторінці у Facebook.
Додамо, що лайнсмен здійняв прапорець після того, як воротар Балкан відбив удар з позначки. З другої спроби Реал Фарма реалізувала 11-метровий, а поєдинок завершився нічиєю.
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