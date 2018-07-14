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Бальбуена перейшов у Вест Хем

17:28 236 Читать на русском
Бальбуена перейшов у Вест Хем
Фабіан Бальбуена / ФК Вест Хем

Парагвайський захисник Фабіан Бальбуена став партнером Андрія Ярмоленка у Вест Хемі.

Вест Хем на своєму офіційному сайті оголосив про підписання захисника Корінтіанса Фабіана Бальбуени.

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Контракт розрахований на 3 роки.

"Я дуже радий новому виклику і моя мета відповідати вимогам АПЛ. Очевидно, що грати за Вест Хем – це супермотивація. І я хочу проявити себе з найкращої сторони, щоб допомогти команді", – сказав Бальбуена.

Раніше повідомлялось, що Вест Хем узгодив перехід Феліпе Андерсона з Лаціо.

Теги
Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Вест Хем Вест Хем Корінтіанс Корінтіанс Фабіан Бальбуена Фабіан Бальбуена
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