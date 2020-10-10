Балашов покинув російський Тамбов через два місяці після свого приходу
11:28 - Читать на русском
Український форвард Віталій Балашов виявився непотрібним клубу з чемпіонату Росії.
Тамбов розірвав угоди з Віталієм Балашовим та Олександром Головнею, які приєднались до клуба у літнє трансферне вікно.
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Офіційний сайт росіян не повідомляє про причини розриву угоди з українцем Балашовим. Варто відзначити, що Віталій став гравцем Тамбова лише 3 серпня.
До слова, Балашов провів 5 матчів у складі російського клубу, однак результативними діями не відзначився.
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