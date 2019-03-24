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Балашов 4 тижні грав з травмою хрестоподібних зв'язок коліна – форвард Олімпіка вилетів до кінця сезону

13:36 378 Читать на русском
Балашов 4 тижні грав з травмою хрестоподібних зв'язок коліна – форвард Олімпіка вилетів до кінця сезону
Віталій Балашов / фото: ФК Олімпік

Форвард Олімпіка Віталій Балашов вже не зможе допомогти своїй команді у поточному сезоні.

Медобстеження виявило у 28-річного нападника "олімпійців" розрив хрестоподібної зв'язки коліна, повідомляє офіційний сайт Олімпіка.

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Зазначається, що Балашов вже не зможе зіграти у поточному сезоні УПЛ, йому зроблять операцію у Сербії. Футболіст сподівається, що зможе повернутися на поле через 6 місяців.

"Зробили МРТ, стало видно, що є ознаки розриву зв'язок. Без операції не обійтися. Виходить, що грав з травмою 4 тижні. Мені сказали, що м'язи в коліні хороші, за рахунок цього трималися", – цитує Балашова телеканал Футбол 1.

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Віталій Балашов Віталій Балашов Олімпік Олімпік
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