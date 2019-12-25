Балакін розповів, як українські арбітри ставляться до впровадження VAR на матчах УПЛ

Український арбітр Микола Балакін розповів, як він та його колеги ставляться до рішення футбольної влади впровадити VAR на матчах УПЛ.

"VAR виправляє очевидні помилки судді. Головне, щоб була очевидність. Але в цьому якраз вся проблема. Для вболівальника Динамо буде очевидно, що там була помилка, а фанат Шахтаря скаже, що нічого не було. Тому найголовніше – це розуміти, коли VAR потрібен в грі, а коли ні.

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Ми почали вивчати теорію ще на минулих зборах в Туреччині – готувалися, дивилися моменти, потім приїхав фургон і ми перейшли до практики. Люди думають, що це легко – сидіти перед екраном і дивитися матч, але я так хвилююся, що у мене все мокре. Коли починається гра, ми говоримо з хлопцями: "З Богом, поїхали".

Камер багато, але бувають моменти, коли немає ідеального ракурсу, щоб довести, що арбітр помилився. Можна тільки здогадуватися, а для VAR важливо, щоб впевненість була на 100%. І потрібно все це дуже швидко робити.

Добре, що тепер у нас буде VAR. Поки у нас тільки один фургон. Сподіваємося, що їх буде більше, але це величезні гроші. Ми тільки "за", щоб VAR працював на кожній грі в турі", – цитує Балакіна ua.tribuna.com.

Нагадаємо, VAR в УПЛ почнуть використовувати вже після зимової паузи. Щоправда, система працюватиме лише на двох матчах у кожному турі.

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