Балакін розкрив зарплату арбітрів УПЛ та розповів про спроби підкупу

Український арбітр Микола Балакін розповів, скільки отримує за роботу на одному матчі УПЛ.

"У топ-командах молоді хлопці вже мільйонери. Іноді вони ображаються, говорять прямо на полі: "Чому ти поводишся з нами грубо?" Відповідаю їм: "А ви чули, як ви поводитесь зі мною?"

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У мене зарплата за гру 12 тисяч гривень, 3 тисячі гривень нам дають на проїзд. Якщо футболісти отримують 20 тисяч доларів на місяць, то це не означає, що вони мають право так себе зі мною поводити. Я теж людина. І я теж не хочу помилятися, щоб потім не працювати – мені не буде чим годувати свою сім'ю. Хочу постійно працювати. Я найбільше зацікавлений в тому, щоб не помилятися.

Якій нормальній людині захочеться відчувати на собі всі ці коментарі і тиск суспільства? Кожен суддя хоче, щоб матчі проходили гладко, спокійно, а найголовніше – хоче бути непомітним. Але не завжди так виходить.

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Раніше різні люди намагалися впливати на мої рішення, коли я починав. Нічого не пропонували, а говорили: "Ми знаємо цю людину, уважно суди". Але я теж багатьох уже знав. Відповідав, що сам його зараз наберу, не треба мені тут розповідати. І мене відразу залишали в спокої.

Або ми приїхали на гру, а в машині майже порожній бак. Запитуємо, де тут найближча заправка. А нам кажуть: "Ви судіть добре і ми вам машину заправимо". Траплялися ось такі смішні речі, але це було дуже давно.

А щодо того, що хтось щось пропонує, то ні. У країні йде війна. Про які гроші взагалі мова? Немає коштів на другий VAR-фургон, нам не підвищують зарплату. Мені совість не дозволяє нікому зараз сказати, що платіть мені більше. Мої колеги з першої і другої ліг взагалі отримують копійки", – цитує Балакіна ua.tribuna.com.

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