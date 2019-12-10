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Балакін: Робота з системою VAR підвищить авторитет українських арбітрів в Європі

10:40 87 Читать на русском
Балакін: Робота з системою VAR підвищить авторитет українських арбітрів в Європі
Микола Балакін (крайній справа) / УАФ

Український арбітр Микола Балакін розповів про роботу з системою VAR.

"На мою думку, точність рішення важливіша за швидкість його прийняття. Зараз ми вже розуміємо, як працює система, і навчилися її використовувати, щоб правильно вирішувати епізоди. Тепер головне завдання – підвищити швидкість взаємодії.

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За ці шість місяців підготовки ми зробили величезний крок вперед. Я вважаю, що робота з системою VAR підвищить авторитет наших арбітрів в Європі", – цитує Балакіна офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, 9 грудня у Будинку футболу відбулась лекція та прес-конференція голови комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі. Подія булу присвячено Програмі подготовки до впровадження системи VAR в Україні. Окрім Лучі, у пресс-конференції взяли участь заступник начальника відділу забезпечення арбітражу Віктор Дердо та три арбітри, які пройшли тренінг із застосування VAR – Євген Арановський, Сергій Бойко та Микола Балакін.

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Теги
Відеопомічник арбітра Відеоасистент арбітра (VAR) ФІФА Арбітри Микола Балакін Микола Балакін
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