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Екс-тренер збірної Іспанії очолив Гранаду

У минулому сезоні Бакка виступав за Вільяреал та став переможцем Ліги Європи. 34-річний форвард провів 35 матчів, відзначився 9 голами та 2 асистами. Контракт ветерана з "Жовтою субмариною" був розрахований ще на рік, однак сторони домовилися розірвати його достроково.

До слова, за свою кар'єру Карлос встиг пограти за Брюгге, Севілью, Мілан та цілу низку клубів Південної Америки. Разом з андалусійцями двічі вигравав Лігу Європи, зокрема фінал 2014/15 проти Дніпра. Тоді форвард відвантажив два гола у ворота української команди.

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