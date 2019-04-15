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Бакайоко та Кессьє можуть отримати дискваліфікацію – відома причина

00:25 94 Читать на русском
Бакайоко та Кессьє можуть отримати дискваліфікацію – відома причина
Кессьє та Бакайоко з "трофеєм" / AFP

Хавбеки Мілана Тьємуе Бакайоко та Франк Кессьє можуть отримати дискваліфікацію за образу оборонця римського Лаціо Франческо Ачербі.

79’ Франк Кессьє
 
79’ Франк Кессьє

"Россонері" можуть отримати серйозні проблеми через інцидент після матчу з Лаціо, повідомляє Corriere dello Sport.

Мілан – Лаціо: після матчу між гравцями обох команд виникла сутичка – Гаттузо був в епіцентрі подій

Бакайоко та Кессьє провокативно позували перед камерою з футболкою Ачербі, насміхаючись, наче з трофеєм. Керівник федеральної прокуратури місцевої футбольної федерації Джузеппе Пекораро збирається надіслати фотодокази провини міланців до спортивного суду.

Ачербі назвав вчинок дуету з Мілана розпалюванням ворожнечі. Його підтримали одноклубники та футбольна громадськість. Бакайоко та Кессьє вже вибачилися перед оборонцем Лаціо, назвавши інцидент невдалим жартом.

Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо теж приніс вибачення супернику та закликав великі клуби обмежити активність гравців у соціальних мережах.

СПАЛ сенсаційно переграв Ювентус, Мілан переміг Лаціо в битві за ЛЧ: 32-й тур Серії А, матчі суботи

Теги
Італія Франк Кессьє Франк Кессьє Мілан - Лаціо Франческо Ачербі Франческо Ачербі Тьємуе Бакайоко Тьємуе Бакайоко Лаціо Лаціо Мілан Мілан
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