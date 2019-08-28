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Бакайоко прагне повернутися в Мілан – Челсі не розраховує на француза

16:12 481 Читать на русском
Бакайоко прагне повернутися в Мілан – Челсі не розраховує на француза
Тьємуе Бакайоко / фото із соцмереж

Півзахисник Челсі Тьємуе Бакайоко до закриття трансферного вікна хоче знайти собі нову команду.

Челсі не розраховує на Бакойоко в нинішньому сезоні, і хавбек вже поінформував Мілан, що він знову хоче виступати за італійський клуб, повідомляє Tuttosport.

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Керівництво "россо-нері" теж не виключає можливісті повернення 25-річного француза з урахуванням потенційного переходу хавбека Франка Кесс'є в Монако. Перешкодою для трансферу може стати те, що нинішній тренер Мілана Марко Джампаоло хоче мати у складі більш технічних півзахисників.

Додамо, що 25-річний француз в минулому сезоні на правах оренди виступав за Мілан, за який провів 31 матч в Серії А, відзначившись одним забити голом та віддавши один асист.

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