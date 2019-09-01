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Бакайоко повернувся у Монако

09:28 63 Читать на русском
Бакайоко повернувся у Монако
Тьємуе Бакайоко / Офіційний сайт Монако

Півзахисник лондонського клубу проведе наступний сезон у рідному чемпіонаті.

Монако на офіційному сайті оголосив про підписання хавбека Тьємуе Бакайоко.

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Челсі віддав 25-річного француза в оренду до кінця сезону. За попередньою інформацією князівський клуб матиме право викупу за 35 млн євро. До переходу в Челсі гравець виступав саме у складі Монако. Влітку 2017 року англійці придбали хавбека приблизно за 40-45 мільйонів євро.

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Минулий сезон француз провів в Мілані на правах оренди. Щоправда, Бакайоко відзначився у складі "россонері" не вдалою грою, а постійними скандалами, зокрема, відкритим конфліктом з головним тренером команди Дженнаро Гаттузо.

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Тьємуе Бакайоко Тьємуе Бакайоко Челсі Челсі Монако Монако Франція Трансфери
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