Бакайоко бажає повернутись у Челсі

Півзахисник Тьємуе Бакайоко не бажає залишатись у Мілані на наступний сезон.

"Існує велика кількість сильних клубів, які цікавляться Тьємуе, але він віддає пріоритет Челсі.

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Ми знаємо, що клуб буде грати в Лізі чемпіонів, а ми шукаємо стабільності. Тому Тьємуе вирішив залишитися там", – сказав Абдулайе Бакайоко, його брат і агент у коментарі France Football.

Нагадаємо, Челсі отримав трансферний бан на 2 трансферних вікна і подав апеляцію на це рішення у спортивний арбітражний суд.

У сезоні 2018/19 Бакайоко провів 42 матчі у складі Мілана, відзначившись голом та гольовою передачею.

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