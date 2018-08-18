Бакалов: Не хочу образити своїх хлопців, але є певний рівень майстерності та розвитку

Головний тренер Львова Юрій Бакалов прокоментував поразку від Шахтаря.

"Напевно, багато говорити не доводиться. Ви прекрасно все бачили. Як би мені не хотілося, сьогодні рівень Львова і Шахтаря різний. При всій повазі – не хочу образити своїх хлопців, але є певний рівень майстерності та розвитку. У цьому гірники, звичайно, сильніше. За короткий період ми спробували внести деякі тактичні зміни в план на гру. Не все вийшло, тому що, по суті, не провели жодного тренування. Вчора нам трохи завадив дощ, сьогодні рано вранці розставили лише якісь акценти. Проте була хороша зустріч. Не обійшлося без помилок. До хлопців у мене є питання, але немає претензій. Все, що вони на сьогодні могли, напевно зробили. Шахтар є Шахтар. Ми хотіли добитися позитивного результату, але суперник переміг абсолютно заслужено.

Львів – Шахтар – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Добу я практично не спав. Потрібно було перелопатити багато інформації, наданих клубом матеріалів. На щастя, коли ще не знав, що буду працювати з цією командою, за збігом обставин дивився три матчі Львова. Два з них наживо – в Києві з Арсеналом і з Ворсклою тут. Однак тоді я був глядачем, а сьогодні вже тренер. Змінити щось було нереально. Деякі нюанси ми намагалися внести, але якщо програли, то не вийшло.

Що потрібно було сказати в перерві? Тільки підбадьорити, щоб іскорки додалися в очах. Шахтар – команда яка грає, але і з нею тому, напевно, простіше, ніж з деякими іншими суперниками в УПЛ. Звичайно, ми закрилися, проте не просто відбивалися, а намагалися демонструвати свій футбол – про нього ми домовилися з хлопцями. Якби все вийшло, результат міг бути іншим. Але нічого: ми виглядали гідно і намагалися грати в футбол.

Шахтар обіграв Львів і вийшов у лідери – Бакалов дебютував з поразки

Сьогодні Шахтар мені як тренеру трохи розплющив очі – які є прогалини і над чим потрібно працювати. Однак це поки лише епізод. Потрібен певний термін, щоб оцінити ситуацію з усіх боків", – передає слова Бакалова офіційний сайт Шахтаря.