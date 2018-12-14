Бакалов: Візьму викладача, потренуюсь спілкуватися португальською мовою

Головний тренер Львова Юрій Бакалов підсумував виступи своєї команди в першій частині сезону і розповів про плани на відпустку.

"Коли я більш-менш розібрався з командою, стратегія гри змінилася. Перші кілька турів ми вигідно відрізнялися від інших команд, мало грали назад і прагнули великими силами йти в вперед. Веселий був футбол. Але, граючи у веселий футбол, ми втратили чимало очок. Тому потрібно було навчити команду перебудовуватися. В останніх турах, вважаю, ми врешті знайшли баланс між обороною та атакою.

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Успіхи проти Динамо і Шахтаря? Я не буду говорити за недооцінку від суперників, це їхні справи. Коли хлопці розуміють, як потрібно працювати, з’являється впевненість у своїх силах. Не самовпевненість, а саме впевненість в тому, що можна добитися хорошого результату в грі з будь-якою командою.

Може, це прозвучить пафосно, але наші результати в матчах з лідерами були невипадковими. З Динамо, з Шахтарем, з Олександрією. У цю групу команд я б ще відніс Маріуполь. Коли граєш з грандами або лідерами, хлопцям додаткова мотивація не потрібна. І психологічний фактор зіграв свою роль в тих поєдинках.

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Маємо набрати стільки очок, скільки буде необхідно для того, щоб потрапити в першу "шістку". А це говорить про те, що потрібно набирати максимум очок. Не хотілося б залежати від когось, будемо намагатися самостійно вирішувати наші завдання. Думаю, це нам під силу. Поки є шанси, потрібно боротися. Відстань від першої "шістки" до восьмого місця – зовсім невелика.

Зараз трохи переведу дух, зберуся з думками, побуду з рідними. Перебуваючи у відпустці, отримав трохи вільного часу. У зв’язку з цим намагаюся для себе відкрити нову мову. У такий короткий час її, звичайно, не вивчиш, але якісь ключові моменти запам’ятати можна. Коли працював з хлопцями, то навчався у них, а зараз, може, викладача візьму, потренуюсь трохи спілкуватися португальською", – цитує Юрія Бакалова офіційний сайт ФК Львів.