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Бакалов: Ввечері приїхав у Львів, а вранці наступного дня вже працював головним тренером

12:01 199 Читать на русском
Бакалов: Ввечері приїхав у Львів, а вранці наступного дня вже працював головним тренером
Юрій Бакалов / Соцмережі

Новий головний тренер Львова Юрій Бакалов розповів як отримав свою посаду.

"Пропозиція від Львова надійшла до мене абсолютно несподівано! Все сталося за лічені години, без будь-яких попередніх розмов. У мене є принциповий пункт: я не розглядаю пропозицій від команд, у яких діючі тренери, тому що вважаю неетичним підсиджуватиме колег. У Львові ситуація склалася форс-мажорна: головний тренер раптово пішов.

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Дзвінок від керівників клубу застав мене зненацька. Але думати довелося швидко. Увечері 16-го приїхав в місто, а вранці – вже працював в команді", – цитує Бакалова Спорт-Експрес.

Теги
Юрій Бакалов Львів Львів
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