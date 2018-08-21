Бакалов: Ввечері приїхав у Львів, а вранці наступного дня вже працював головним тренером

Новий головний тренер Львова Юрій Бакалов розповів як отримав свою посаду.

"Пропозиція від Львова надійшла до мене абсолютно несподівано! Все сталося за лічені години, без будь-яких попередніх розмов. У мене є принциповий пункт: я не розглядаю пропозицій від команд, у яких діючі тренери, тому що вважаю неетичним підсиджуватиме колег. У Львові ситуація склалася форс-мажорна: головний тренер раптово пішов.

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Дзвінок від керівників клубу застав мене зненацька. Але думати довелося швидко. Увечері 16-го приїхав в місто, а вранці – вже працював в команді", – цитує Бакалова Спорт-Експрес.