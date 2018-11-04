toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - САУТГЕМПТОН

Бакалов: У перерві з гравцями поговорили по-чоловічому

20:17 424 Читать на русском
Бакалов: У перерві з гравцями поговорили по-чоловічому
Юрій Бакалов / Фото ФК Львів

Головний тренер ФК Львів Юрій Бакалов прокоментував поразку від Ворскли у 14 турі УПЛ.

"Всі все добре бачили. Команда зіграла два абсолютно різних тайми. Перший тайм ми повністю провалили. Можна сказати, що проспали. Те, про що домовлялися, не виконали.

Львів – Ворскла – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Перед другим таймом поговорили по-чоловічому у роздягальні. Зробили деякі зміни, зокрема в тактичному плані. Те, що виконувалось у другому таймі, не виконувалось у першому", – розповів Юрій Бакалов на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Ворскла впевнено перемогла ФК Львів (2:0) на своєму полі, але у виїзному матчі.

Україна14 тур

Львів - Ворскла: Неділя 04 листопада 2018

Львів
Матч завершено
0 : 2
Ворскла
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Львів - Ворскла Юрій Бакалов Львів Львів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
хв
Бетіс
21:45
Сельта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук