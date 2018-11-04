Бакалов: У перерві з гравцями поговорили по-чоловічому

Головний тренер ФК Львів Юрій Бакалов прокоментував поразку від Ворскли у 14 турі УПЛ.

"Всі все добре бачили. Команда зіграла два абсолютно різних тайми. Перший тайм ми повністю провалили. Можна сказати, що проспали. Те, про що домовлялися, не виконали.

Львів – Ворскла – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Перед другим таймом поговорили по-чоловічому у роздягальні. Зробили деякі зміни, зокрема в тактичному плані. Те, що виконувалось у другому таймі, не виконувалось у першому", – розповів Юрій Бакалов на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Ворскла впевнено перемогла ФК Львів (2:0) на своєму полі, але у виїзному матчі.