Бакалов стане новим тренером Руха, – ЗМІ

У найближчі дні лідер Першої ліги Рух отримає нового головного тренера.

Львівську команду очолить Юрій Бакалов, інформує Footboom. До його тренерського штабу увійдуть колишні гравці команди Григорій та Борис Баранці, які завершили свою ігрову кар'єру влітку цього року.

Козловський: Ім'я нового тренера Руха стане відоме наприкінці тижня

Нагадаємо, вчора львівський клуб покинув Леонід Кучук. 60-річний фахівець очолив Рух в лютому 2019 року. На чолі команди наставник провів 32 офіційні матчі.

До слова, останнім місцем роботи Бакалова був Львів, з яким він працював до квітня 2019 року.

Рух мінімально здолав Прикарпаття і пішов на зимову паузу одноосібним лідером Першої ліги