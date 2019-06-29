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Бакалов: Скрипник – тренер із німецьким менталітетом

14:36 141 Читать на русском
Бакалов: Скрипник – тренер із німецьким менталітетом
Віктор Скрипник / ФК Зоря

Відомий український тренер Юрій Бакалов прокоментував ігровий підхід нового наставника Зорі Віктора Скрипника.

"Спаринги з командами Першої ліги? Може, справа в економії коштів, може, вони мають відмінні умови на своїх базах, не знаю. Хто є суперником в контрольних матчах на початку зборів – не має великого значення.

Зоря переглядає німецького захисника

Олександрія в Голландії грає з командами третього дивізіону, і нічого страшного. А взяти нашу Першу лігу... Вважаю, що слабких колективів там немає.

В УПЛ Скрипник тренером досі не працював. Цікаво буде подивитися, що у нього тут вийде. Тренерське ім'я Скрипника звучало давно. У нього німецький менталітет, і він буде змінювати команду – на збір до Словенії, наскільки я знаю, не поїхав жоден легіонер. Далі буде видно", – цитує Бакалова Команда 1.

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Віктор Скрипник Віктор Скрипник Юрій Бакалов Юрій Бакалов Зоря Зоря
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