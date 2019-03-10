Бакалов: Складно вигравати, якщо не вдається забити

Головний тренер ФК Львів Юрій Бакалов поділився враженнями після нічиєї із луганською Зорею у матчі 21-го туру УПЛ.

"Вважаю, що в таких іграх потрібно забивати. Якщо ти не забиваєш, то складно вигравати. Тим більше, що були хороші передумови для реалізації моментів, які команда створювала на полі. На жаль, результат нас засмутив.

Львів – Зоря – 0:0 – відеоогляд матчу

Що стосується якості гри, то я подякував хлопцям. Вона була трохи видозмінена в порівнянні з попередніми матчами.

Зоря зіграла внічию зі Львовом та гарантувала собі місце у першій "шістці"

Можливо, ми трохи ризикували. Але у мене немає причин дорікати своїм хлопцям за сьогоднішній матч", – цитує Бакалова прес-служба Львова.