Бакалов: Шість нових гравців не змогли повноцінно замінити лідерів, які були в минулому році

Наставник Львова Юрій Бакалов прокоментував поразку своєї команди у матчі 19 туру УПЛ проти Чорноморця.

"Рахунок на табло, коментувати багато не потрібно. Чудес не буває. Ми напередодні гри зіткнулися з труднощами, які стосуються стартового складу.

Львів – Чорноморець – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Велика група футболістів випала у нас. Зіграли два різних тайми. У першому таймі абсолютно не було командою гри. Шість нових гравців не змогли повноцінно замінити тих лідерів, які були в минулому році.

Гра новачків? Я не буду нікого оцінювати. У матчі з Чорноморцем командної гри показати не вийшло. Особливо це стосується першого тайму. Другий тайм був більш агресивний, але не за рахунок командної гри, а якогось певного пресингу. Оцінка нашої гри – рахунок на табло.

Чорноморець – дуже хороша, організована команда. У них відбулися зміни. Вони підсилилися досвідченими футболістами. Те, що ми програли – це моя вина, але і всієї команди теж, яка не виконала поставленого завдання", – сказав Бакалов в ефірі телеканалу "Футбол 2".

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