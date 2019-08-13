Бакалов переконаний, що Динамо нічим не поступається Брюгге і очікує на камбек киян

Колишній наставник Львова Юрій Бакалов вірить, що підопічні Олександра Хацкевича зможуть пройти у наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Впевнений, що в сьогоднішньому матчі Динамо максимально позбавиться від помилок, які ми бачили в попередніх іграх, збереться, грамотно зіграє в захисті, головне – покаже гідну гру в півзахисті, від якої багато що залежить в поєдинку.

Динамо – Брюгге: прогноз на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Талановиті молоді гравці Динамо – Циганков, Шепелєв, Бєсєдін, Цітаішвілі в поєднанні з досвідченими виконавцями Гармашем, Сидорчуком, Де Пеною, Вербічем, Буяльським цілком можуть створити в грі перевагу, довести своєю майстерністю, командною грою, характером, що гідні продовжувати боротьбу за вихід в груповий етап Ліги чемпіонів.

Так, втома, спад форми позначається, але в таких європейських турнірах необхідно грати через не можу, тим більше, що суперник анітрохи не вищий за всіма компонентами нашої команди. Динамо повинно подолати свої недоліки і порадувати всіх шанувальників переможною грою, та за сумою результатів двох матчів пройти в наступний етап турніру", – цитує Бакалова footboom.

Нагадаємо, Динамо зустрінеться з Брюгге в рамках матчу-відповіді кваліфікації ЛЧ 13 серпня, початок о 20:30. Результат першої зустрічі – 0:1.

Динамо – Брюгге: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів