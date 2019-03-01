Бакалов: Не знаю, звідки взялася інформація про моє звільнення

Головний тренер Львова Юрій Бакалов прокоментував інформацію про можливе звільнення і конфлікт з керівництвом команди.

"Чи можу я підтвердити інформацію, яка з'явилася у ЗМІ? Не читав, не можу нічого сказати щодо цього. Не знаю, звідки взялася ця інформація. Після відновлення чемпіонату України львів'яни поступилися вдома Чорноморцю.

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Шанси команди на потрапляння у першу шістку? Шанси є завжди, навіть коли їх немає. А у нас вони є. Ще 3 тури залишилося, абсолютно всі команди будуть втрачати очки. Потрібно виходити зі своєї гри. Як уже говорив, потрібно рухатися далі, набирати максимальну кількість очок в іграх, що залишилися. Так, суперники (Карпати, Зоря, Десна) дуже хороші, непрості, але у нас апріорі простих ігор не буває. Будемо боротися до кінця", – цитує Бакалова Sport Arena.

Нагадаємо, після 19 турів УПЛ Львів посідає 8 місце. Відставання від першої шістки – 4 очки. Третього березня підопічні Бакалова зіграють львівське дербі проти Карпат.

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