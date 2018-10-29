Бакалов: Не розділяю команду на бразильців та українців

Наставник Львова Юрій Бакалов прокоментував перемогу над Динамо та поділився враженнями від гри своїх підопічних.

"Будь-яка перемога означає багато чого, а над таким суперником – це подвійна радість. Не кожен день доводиться обігравати Динамо, тим більше на його полі. Можливо, це говорить про те, що наша команда рухається в правильному напрямку. Цей матч для мене запам'ятається надовго.

Динамо – Львів – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Ми дуже ретельно готувалися до цього матчу. Виробляли тактичні варіанти, з урахуванням того, що у нас були певні кадрові проблеми. А під час матчу мені найбільше сподобалася ігрова дисципліна і характер моїх підопічних.

Як спілкуюся з іноземцями? По-перше, я трохи знаю англійську мову, а по-друге, у нас в тренерському штабі працює Батіста, відомий за виступами за Карпати, який є свого роду сполучною ланкою бразильцями і українцями в команді.

Я не поділяю команду на українців і бразильців. Наш колектив – це одне ціле. І в плані дисципліни до всіх футболістів у мене поки питань немає", – сказав Бакалов порталу Команда 1.

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