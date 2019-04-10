Бакалов: Мені не соромно за роботу зі Львовом

Колишній головний тренер ФК Львів Юрій Бакалов підсумував свою роботу в команді.

"Одне можу сказати: мені не соромно за час і роботу, які я провів у цьому клубі. Можливо, можна було досягти більшого. Але я чесно і сумлінно виконував свої обов'язки. Все інше, як то кажуть, з боку видніше.

Напевно, жоден тренер не скаже, що йому вдалось реалізувати свою концепцію на 100 відсотків. Я прийшов в команду по ходу чемпіонату, в новий колектив, в якому було багато легіонерів. Клуб робив ставку на латиноамериканських футболістів. У цьому теж є своя специфіка, у них інша ментальність.

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Потрібен був час притертися, зрозуміти вимоги, які ми пропонували. Взимку, як відомо, наш склад знову оновився на 50 відсотків. Тому, що зміг, те і зробив. Мені здається, наша команда грала в футбол, була пізнавана.

Є факт відставки, офіційний коментар клубу, який опублікований на сайті Львова. Розвивати цю тему не хотілося б. Але таємниці не буде, якщо скажу, що у нас була напередодні зустріч з віце-президентом клубу. Ми поговорили по-спортивному, по-чоловічому і було прийнято таке рішення.

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Що стосується Кубка... Ми грали останні два матчі з серйозними кадровими проблемами. У нас випало з обойми два гравця основного складу. Не багато хто помітив, що в запасі залишалися тільки хлопці з дублюючого складу", – розповів Бакалов в інтерв'ю Команда№1.

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