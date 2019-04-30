Бакалов: Львів гнутиме свою лінію в матчі з Шахтарем, вони не хлопчики для побиття

Колишній наставник Львова Юрій Бакалов поділився очікуваннями від матчу 27 туру УПЛ проти Шахтаря.

"Я не буду говорити на тему, в який футбол будуть грати команди, це прерогатива тренерів, які працюють в клубах. Шахтар, я більш ніж упевнений, від своєї тактики відмовлятися не буде.

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Щодо Львова мені зараз складно щось сказати. Там працює новий тренерський штаб, потрібно оцінити функціональну готовність футболістів, хто буде краще готовий до поєдинку. Я просто чекаю цікавого матчу.

Львів уже показав і довів усім, що вони не будуть хлопчиками для побиття, вони будуть гнути свою лінію навіть в матчі з Шахтарем. Ну а результат мені складно визначити. Швидше за все, як то кажуть, розсудить поле. Результат від багатьох факторів залежить. Я чекаю цікавої гри", – сказав Бакалов football.ua.

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