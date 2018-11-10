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Бакалов: І Львів, і Олімпік шукали щастя біля чужих воріт, ми незадоволені результатом

19:25 8 Читать на русском
Бакалов: І Львів, і Олімпік шукали щастя біля чужих воріт, ми незадоволені результатом
Юрій Бакалов / Фото ФК Львів

Головний тренер ФК Львів Юрій Бакалов поділився враженнями від матчу 15-го туру УПЛ проти Олімпіка (1:1).

"Результатом незадоволені, хотіли отримати максимум в сьогоднішній грі. Думаю, глядачам гра сподобалася, а от для тренерів вона була валідольною. Обидві команди до останнього шукали щастя біля чужих воріт, ніхто не закривався. Були моменти і у тих, і у інших, по грі результат закономірний, але ми хотіли більшого.

Львів – Олімпік – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Поки що не вдалося жодного матчу зіграти оптимальним складом. Перед матчем на рівному місці вилетіло чотири футболісти, була не одна безсонна ніч, потрібно було якось скорегувати склад, але все одно ми виглядали гідно.

Наша команда тільки будується, подивіться склад Олімпіка і наш, або на лаву запасних. Звичайно, ніхто з нас не знімає завдання, ми хочемо перемагати, але потрібно враховувати і ці фактори", – сказав Бакалов в ефірі ТК Футбол 2.

Після матчу Олімпік набрав шістнадцять очок і залишився на десятій сходинці в турнірній таблиці, в той час як Львів піднявся на три позиції вище.

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Україна15 тур

Львів - Олімпік: Субота 10 листопада 2018

Львів
Матч завершено
1 : 1
Олімпік
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