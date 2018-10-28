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Бакалов: Фарт потрібно заслужити, Львів давно чекав на домашню перемогу

21 жовтня 17:45 159 Читать на русском
Бакалов: Фарт потрібно заслужити, Львів давно чекав на домашню перемогу
Юрій Бакалов / Фото з соцмереж

Головний тренер Львова Юрій Бакалов залишився задоволеним після перемоги своєї команди у матчі 12-го туру УПЛ проти Ареснал-Київ.

"Фарт треба заслужити. Ми довго чекали домашню перемогу. Хлопці старалися і заслужили її. Гра була як гойдалки, ціна помилки дуже висока. Напевно, ми трохи більше хотіли перемогти.

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Чи можна вважати Бруно героєм матчу? Гол – командне зусилля. Героєм є вся команда.

До Бандури взагалі ніяких питань, він залишається капітаном. Якщо виграли, значить, все спрацювало", – сказав Бакалов в ефірі каналу Футбол 1.

Після 12-ти турів УПЛ ФК Львів знаходиться на 7-й сходинці, маючи в активі 14 очок.

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Україна12 тур

Львів - Арсенал-Київ: Неділя 21 жовтня 2018

Львів
Матч завершено
1 : 0
Арсенал-Київ
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Львів Львів Юрій Бакалов Львів - Арсенал-Київ
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