Бакалов анонсував гучні підписання Руха

Новопризначений головний тренер львівського Руха Юрій Бакалов дав перше інтерв'ю в новому статусі.

"Дуже радий повернутися до професійної роботи. Хочу подякувати президентові клубу Григорію Петровичу Козловському. Більш ніж впевнений, кандидатур для вибору тренера у нього було достатньо. Тому вдячний, що зупинив свій вибір на мені.

Бакалов офіційно очолив Рух

Радий знову опинитися у Львові, знову працювати у цьому місті. Знаю, що на мені зараз велика відповідальність. Очолити команду всередині турнірної таблиці чи внизу – це одне. А Рух крокує великими кроками і перебуває на першому місці, на вершині, і це додаткова відповідальність. Докладу максимум зусиль, щоб залишити після себе слід. Переможну ходу, яку зараз набрала команда, будемо нарощувати.

Пропозиція стати тренером Руха була для мене неочікуваною. Зателефонував Григорій Петрович, розповів про варіант, ми домовились зустрітись. Але я ще тоді для себе вирішив, що погоджуюсь на цю пропозицію. Далі все залежало від рішення керівництва. Хоч я і не планував до того працювати в Русі, але ще раніше переглядав їхні матчі – 7-8 поєдинків бачив у цьому році. Перша ліга зараз дуже сильна, цікаво було стежити не лише за Рухом, але й за рештою команд.

Кучук офіційно покинув Рух

Зі своїми помічниками визначусь дещо згодом. Наразі відбувається формування тренерського штабу. Коли прийму остаточне рішення, то зможу оголосити імена цих людей. Безперечно, це мають бути професійні та кваліфіковані спеціалісти. Щодо комплектації команди, то нічого нового вам не скажу. Кожен тренер хоче бачити на позиції як мінімум два рівноцінних гравці.

Позаяк Рух високо підняв планку, то це мають бути найсильніші виконавці. Процес переговорів лише розпочинається. Впевнений, будемо запрошувати гравців і з української Прем’єр-ліги, бо у Руха є амбіції. Для кількості ніхто нікого у цю команду набирати не буде. Тільки якість і тільки висока кваліфікація", – цитує Бакалова офіційний сайт клубу.

До слова, на зимову перерву Рух пішов у статусі лідера Першої ліги. В активі львівської команди 39 очок після 19-ти турів.