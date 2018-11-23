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Бакалов – про нічию з Шахтарем: Пишатися тут нічим

22:46 281 Читать на русском
Бакалов – про нічию з Шахтарем: Пишатися тут нічим
Юрій Бакалов / фото: ФК Шахтар

Головний тренер ФК Львів Юрій Бакалов поділився враженнями після матчі з Шахтарем у 16 турі УПЛ.

"Ми робимо свою роботу, виходячи зі своїх ресурсів. Розуміли, куди їдемо і з ким гратимемо. Зрозуміло, що Шахтар домінував, ми апріорі віддали ініціативу.

Шахтар – Львів – відеоогляд матчу

Пишатися тут нічим, потрібно працювати, ми на правильному шляху. Спасибі хлопцям, що з розумінням поставилися до тактики. Ми дотерпіли і здобули очки.

Помилок було багато. Наші ідеальні гри ще попереду. Повернення Борзенка? Присутність такого досвідченого футболіста додає куражу команді. Він як тренер на футбольному полі.

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Моменти біля воріт Шахтаря теж були. Так що не такий вже й оборонний у нас футбол. Зіграли як зіграли, від свого контратакувального плану не відходили", – сказав Бакалов в ефірі каналу "Футбол 1".

Україна16 тур

Шахтар - Львів: П'ятниця 23 листопада 2018

Шахтар
Матч завершено
0 : 0
Львів
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Шахтар Шахтар Шахтар - Львів Юрій Бакалов Львів Львів
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