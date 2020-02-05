Бакалов – про амбіції Руха: Барселони у нас не буде

Головний тренер львівського Руха Юрій Бакалов розповів про амбітні плани команди.

"Команда зараз лідирує у Першій лізі і ніхто не збирається все повністю ламати. Барселони у нас не буде однозначно.

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Перед Рухом стоїть глобальне завдання підвищитися у класі. Розумію, що набагато складніше приходити до команди, яка перебуває на вершині турнірної таблиці. Я це відчуваю, адже дуже велика відповідальність. Звісно, дещо легше, коли ти очолюєш команду-середняка. Але я не боюся викликів. Працюватимемо, щоб виправдати довіру вболівальників та керівництва клубу. Готовий до підвищеної уваги з боку преси та фахівців. Розумію, що буде непросто, але поки у цій ситуації бачу більше плюсів ніж мінусів.

Відзначу, що у цьому сезоні просто неймовірна конкуренція у Першій лізі. Приблизно вісім амбіційних клубів, тренерів та президентів ставлять завдання підвищитися у класі. Тим і цікавий наш чемпіонат для вболівальників. Переконаний, що весняна частина сезону буде непередбачуваною, а боротьба продовжуватиметься до останнього туру", – цитує Бакалова Sport Arena.

Після 19-ти турів Першої ліги Рух очолює турнірну таблицю, відірвавшись від найближчого переслідувача (Волині) на одне очко.

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