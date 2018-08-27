Бакалов: Після перерви Львову не вистачило тих швидкостей, які були в першому таймі.

Головний тренер Львова Юрій Бакалов поділився враженнями після матчу своєї команди проти Маріуполя (2:2).

"Моя команда сьогодні зіграла в гідний футбол. Але ми зіграли два абсолютно різних тайми. У першому таймі, коли були сили і команда бігла, у нас багато що виходило. Не в образу Маріуполю, але в перші 25 хвилин ми повинні були "закривати" гру.

У другому таймі не вистачило десь "функції", сил. Ви все прекрасно бачили, що ми "підсіли", а Маріуполь, як ми і попереджали хлопців, грав з силовою спрямованістю. Напевно, "функції" нам сьогодні не вистачило для того, щоб домогтися перемоги. Не будемо гнівити Бога, результат такий.

Маріуполь та Львів зіграли у видовищну нічию

Не можна було сказати, що перший тайм ми граємо, а другий – ні. Ми намагалися грати в свій футбол і в другому таймі. Але десь після перерви не вистачило тих швидкостей, які були у нас в першому таймі.

Фундамент, який був закладений в міжсезоння, виявився ... Мені, напевно, не етично про це говорити – адже я тільки прийшов і по суті провів три тренування. Був дуже важкий виїзд. Всі так їздять, але все ж треба додати, що ми практично добу були в автобусі. За ці півтори доби спробували хлопців струсити, підготувати.

Перший тайм показав, що ми діяли правильно. Але є певний людський ресурс, вище якого стрибнути не можна. Тому в кінцівці ми "підсіли" і Маріуполю стало простіше розкривати нашу оборону. І Маріуполь, який грав в силовий футбол, став використовувати наші помилки", – розповів Бакалов на післяматчевій прес-конференції прес-службі "приазовців".

Маріуполь – Львів – 2:2 – відео голів та огляд матчу