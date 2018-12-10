Бакалов – найкращий тренер 18-го туру УПЛ

Ліга чемпіонів — 16:12 187
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УЄФА назвав претендентів на потрапляння до символічної команди року
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"Модріч пообіцяв мені сюрприз". Ігор Йовічевіч – про повернення до Львова, талант Шведа, Карпати і РеалІнтерв’ю — 16:00 1690
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Шахтар – Ліон: матч судитиме фартовий для "гірників" арбітр, який показав Шевченку єдину червону картку в його кар'єріЛіга чемпіонів — 15:02 1504
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ФІФА планує створити всесвітню Лігу наційСвіт — 14:49 587
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Наші за кордоном: геніальний Шахов, протиріччя Зозулі, гонитва Ковталюка, жертва суддів – Лук’янчукСвіт — 14:00 1914
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