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Бакалов – найкращий тренер 18-го туру УПЛ

14:10 422 Читать на русском
Бакалов – найкращий тренер 18-го туру УПЛ
Юрій Бакалов / Фото: соцмережі

Наставник Львова Юрій Бакалов став найкращим тренером 18-го туру чемпіонату України.

Українська Прем'єр-ліга назвала найкращого тренера 18-го туру УПЛ.

Адамюк – найкращий гравець 18-го туру УПЛ

Ним став наставник Львова Юрій Бакалов, чиї підопічні зуміли на виїзді перемогти Олександрію з рахунком 2:1.

Обирало найкращого тренера туру Всеукраїнське об'єднання тренерів.

Розгром Карпат як дзеркало їхнього сезону, фіаско Олександрії та шалена битва за шістку – висновки 18 туру УПЛ

Україна18 тур

Олександрія - Львів: Неділя 09 грудня 2018

Олександрія
Матч завершено
1 : 2
Львів
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Теги
Львів Львів УПЛ Олександрія - Львів Юрій Бакалов Юрій Бакалов
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