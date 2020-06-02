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Карпати – Маріуполь: багатостраждальний матч може відбутись не у Львові

11:24 244 Читать на русском
Карпати – Маріуполь: багатостраждальний матч може відбутись не у Львові
Карпати – Маріуполь / Фото з відкритих джерел

Поєдинок 24-го туру між Карпатами і Маріуполем, який не вдалось провести через виявлення COVID-19 у кількох гравців львівської команди, може пройти у Маріуполі.

 

"Маріуполь по-людськи поставився до цієї ситуації. Попередньо, сторони домовилися про те, що оскільки Маріуполь практично доїхав до Львова, але розвернувся і поїхав додому, перенесений поєдинок проведуть не у Львові, а в Маріуполі", – сказав Денисов у програмі "Великий футбол".

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Нагадаємо, 30 травня стало відомо про перенесення матчу 24-го туру між азовською командою і Карпатами на невизначений термін. Тестування на коронавірус виявило у львівському клубі кількох інфікованих і "зелено-білі" пішли на карантин.

Карпати після 23-х турів залишаються відвертим аутсайдером турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 14 очок.

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Карпати Карпати Маріуполь Маріуполь Олександр Денисов Карпати - Маріуполь
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