Багатомільйонний новачок Реала Родріго "відвозив" суперників у матчі проти Фламенго

Майбутній новачок мадридського Реала, нападник Сантоса Родріго Сілва де Гоїс розкішною грою приніс нічию своїй команді в центральному матчі 15-го туру бразильської Серії А проти Фламенго (1:1).

17-річний форвард став однією з центральних фігур у поєдинку Сантоса та Фламенго напередодні, повідомляє Mundo Deportivo.

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Зокрема, Родріго кілька разів зумів "накрутити" суперників на своєму правому фланзі атаки, а один із таких його випадів завершився вивіреною передачею на Барбозу Алмейду. Тому залишилося лише підставити ногу, щоб забити в порожні ворота.

"Це була імпровізація, такі речі не робляться за заздалегідь підготовленим і неймовірно продуманим планом", – зізнався юний талант після матчу.

Нагадаємо, що Реал офіційно оформив трансфер Родріго в червні. "Вершкові" заплатять за нападника 45 млн євро. Ще 15 млн отримають посередники. До мадридців Родріго Сілва де Гоїс має приєднатися влітку 2019 року.