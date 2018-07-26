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Багатомільйонний новачок Реала Родріго "відвозив" суперників у матчі проти Фламенго

17:59 343 Читать на русском
Багатомільйонний новачок Реала Родріго "відвозив" суперників у матчі проти Фламенго
Родріго Сілва де Гоїс / Getty Images

Майбутній новачок мадридського Реала, нападник Сантоса Родріго Сілва де Гоїс розкішною грою приніс нічию своїй команді в центральному матчі 15-го туру бразильської Серії А проти Фламенго (1:1).

17-річний форвард став однією з центральних фігур у поєдинку Сантоса та Фламенго напередодні, повідомляє Mundo Deportivo.

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Зокрема, Родріго кілька разів зумів "накрутити" суперників на своєму правому фланзі атаки, а один із таких його випадів завершився вивіреною передачею на Барбозу Алмейду. Тому залишилося лише підставити ногу, щоб забити в порожні ворота.

"Це була імпровізація, такі речі не робляться за заздалегідь підготовленим і неймовірно продуманим планом", – зізнався юний талант після матчу.

Нагадаємо, що Реал офіційно оформив трансфер Родріго в червні. "Вершкові" заплатять за нападника 45 млн євро. Ще 15 млн отримають посередники. До мадридців Родріго Сілва де Гоїс має приєднатися влітку 2019 року.

Теги
Світ Реал Мадрид Реал Мадрид Сантос Сантос Бразилія Фламенго Фламенго Родріго Сілва де Гоїс Родріго Сілва де Гоїс
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