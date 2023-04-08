"Багатьом речам я вчився у нього": Зінченко зізнався, ким з одноклубників захоплюється
Півзахисник Арсенала Олександр Зінченко розповів про своє ставлення до партнера по Манчестер Сіті та Арсеналу Габріела Жезуса.
"Він – особлива людина у моєму житті в усіх значеннях. Поза футбольним полем та особливо на ньому багатьом речам я вчився у Жезуса.
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Він – справжній приклад того, як важко ти повинен щодня працювати з правильним ставленням. Навіть у простих вправах, як от квадрат. Зазвичай хлопці, що відбирають м'яч, працюють на 50% їхнього фокуса, але Габріел – як звір.
Його реакції на невдачі – неймовірні. В Манчестер Сіті я дивився на нього та думав: "Вау, ось як потрібно реагувати". Він був завжди найкращим на тренуваннях. Знаю, що він багато працював, щоб опинитися там, де він зараз є. Приємно мати таких одноклубників", – цитує Зінченка SkySports.
Нагадаємо, обоє футболістів виступали за Манчестер Сіті, а у липні 2022 року разом перейшли в Арсенал. Бразилець обійшовся "канонірам" у 52 мільойни євро, а українець – у 35 мільйонів.
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