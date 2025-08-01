Сауль грав разом з Феліксом в Атлетіко. Жоау вважався одним з головних талантів свого покоління, але провалився у всіх клубах, в яких грав – Атлетіко, Барселоні, Челсі та Мілані.

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"Футбол – командна гра. У нього є всі якості, щоб стати неймовірним гравцем, але наскільки б ти не був чудовим, якщо не будеш старанно працювати, все це нічого не варте... Я чув цитату Пако Хемеса, який сказав, що талант без наполегливої праці – ніщо. Багато хто з нас намагався допомогти Жоау, але якщо хтось не хоче...", – цитує Сауля Marca.

Нагадаємо, днями 25-річний Фелікс підписав контракт з Аль-Насром.

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