"Головне завдання – вийти на чемпіонат світу. Нам вдалося пробитися до плей-офф, тепер потрібно виграти два матчі.

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В останні місяці я багато вивчав збірну України, а також Уельс, який уже у фіналі. Зробимо все, щоби бути готовими до битви. Зараз у мене є список з 30 гравців, який потрібно буде якось скоротити до 24 футболістів", – сказав Кларк у коментарі Sky Sports.

Нагадаємо, поєдинок плей-офф відбору на чемпіонат світу 2022 року між українською та шотландською командами відбудеться 1 червня. Початок зустрічі о 21:45.

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