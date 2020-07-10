toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Багато що може трапитися у футболі": Сетьєн – про шанси Барселони на чемпіонство

18:59 - Читать на русском
"Багато що може трапитися у футболі": Сетьєн – про шанси Барселони на чемпіонство
Кіке Сетьєн / Marca

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн поділився очікуваннями від матчу 36-го туру Ла Ліги проти Вальядоліда.

 

"Вальядолід ще не повністю убезпечив себе від вильоту, і спробує забезпечити собі місце в Ла Лізі в цьому матчі. Тому ми повинні залишатися вимогливими до себе.

Рівалдо виділив основну причину нападок президента Барселони на арбітрів

Ми можемо досягти останнього туру і мати шанс на титул. Сподіваюся, це ми і зробимо. Багато що може трапитися у футболі. Ми всі бачили незрозумілі речі протягом багатьох років. Нам просто потрібно зосередитися на тому, що ми можемо зробити проти Вальядоліда", – поділився Сетьєн в коментарі Marca.

Зазначимо, що Барселона відстає від Реала на 1 очко, але мадридці мають гру в запасі. Каталонці ж зіграють з Вальядолідом 11 липня, початок о 20:30.

Мессі озвучив Барселоні радикальне рішення щодо свого майбутнього – полетять голови

blog_ava
Помер легендарний екс-капітан Шахтаря, який приводив команду до перемоги в Кубку України
08:48
4902
Теги
Іспанія Кіке Кіке Сетьєн Вальядолід - Барселона Барселона Барселона Вальядолід Вальядолід
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
25
хв
Реал Сосьєдад
20:30
Гранада
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук