"Багато що може трапитися у футболі": Сетьєн – про шанси Барселони на чемпіонство

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн поділився очікуваннями від матчу 36-го туру Ла Ліги проти Вальядоліда.

"Вальядолід ще не повністю убезпечив себе від вильоту, і спробує забезпечити собі місце в Ла Лізі в цьому матчі. Тому ми повинні залишатися вимогливими до себе.

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Ми можемо досягти останнього туру і мати шанс на титул. Сподіваюся, це ми і зробимо. Багато що може трапитися у футболі. Ми всі бачили незрозумілі речі протягом багатьох років. Нам просто потрібно зосередитися на тому, що ми можемо зробити проти Вальядоліда", – поділився Сетьєн в коментарі Marca.

Зазначимо, що Барселона відстає від Реала на 1 очко, але мадридці мають гру в запасі. Каталонці ж зіграють з Вальядолідом 11 липня, початок о 20:30.

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