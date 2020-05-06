"Багато речей були несправедливими": Тимощук – про тренера, який знімав штани на установці і лякався власного гравця

Анатолій Тимощук розповів про непрості стосунки з Луї ван Галом часів спільної роботи в Баварії.

"Та мене давно вже відпустило... Але однаково вважаю, що багато речей були несправедливими. Стільки абсурдного відбувалося! Як тренера я ван Гала оцінюю високо, але комунікація з гравцями у нього була не на високому рівні. Так вже він влаштований.

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Гаразд, штани зняв на всім відомій установці. Але ж він і щелепу якось дістав з рота. Щось розповідає, завівся, та-та-та... І – раз! Не дивно, що він потім в Англії перед четвертим рефері падав на спину. А ще якось Роббен забив, побіг до нього святкувати, ван Гал раптом злякався, почав тікати і задню поверхню стегна порвав! Кульгати почав... Ми сміялися, звичайно", – сказав Тимощук в інтерв'ю Sportsdaily.ru.

Нагадаємо, ван Гал очолював Баварію з 2009 по 2011 рік. У сезоні 2009/10 мюнхенці дійшли до фінала Ліги чемпіонів, в якому поступилися Інтеру (0:2).

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