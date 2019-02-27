"Багато хто радий, що нам доведеться зіграти з Челсі", – Миколенко поділився очікуваннями від двобою з грандом АПЛ

Захисник Динамо Віталій Миколенко розповів про свої очікування від протистояння з Челсі в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи 2018/19.

"Багато хто радий, що нам доведеться зіграти з таким сильним та іменитим суперником, як Челсі. Буде можливість перевірити себе на такому рівні, зіграти проти топ-клубу. Але жодних побоювань немає, ми будемо налаштовуватися на боротьбу в двох матчах.

"Челсі? Нічого страшного я не бачу". Мирон Маркевич – про жереб для Динамо і закономірне фіаско Шахтаря

Конкретного обговорення з тренерським штабом суперника ще не було. Поки що ми ознайомилися з реакцією тренера на суперника лише те, що він сказав в пресі.

У перших двох іграх в Лізі Європи темп був серйознішим. Після зборів і паузи було непросто. Але можу сказати, що ми вже краще розуміємо один одного, додаємо і набираємо форму", – цитує Миколенка Команда №1.

Нагадаємо, поєдинки Челсі – Динамо пройдуть 7 та 14 березня.

"Це, фактично, – Росія проти України": як англійські ЗМІ та фанати реагують на протистояння Челсі – Динамо у Лізі Європи