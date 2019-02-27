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"Багато хто радий, що нам доведеться зіграти з Челсі", – Миколенко поділився очікуваннями від двобою з грандом АПЛ

14:50 779 Читать на русском
"Багато хто радий, що нам доведеться зіграти з Челсі", – Миколенко поділився очікуваннями від двобою з грандом АПЛ
Віталій Миколенко (по центру) в поєдинку проти Зорі

Захисник Динамо Віталій Миколенко розповів про свої очікування від протистояння з Челсі в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи 2018/19.

"Багато хто радий, що нам доведеться зіграти з таким сильним та іменитим суперником, як Челсі. Буде можливість перевірити себе на такому рівні, зіграти проти топ-клубу. Але жодних побоювань немає, ми будемо налаштовуватися на боротьбу в двох матчах.

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Конкретного обговорення з тренерським штабом суперника ще не було. Поки що ми ознайомилися з реакцією тренера на суперника лише те, що він сказав в пресі.

У перших двох іграх в Лізі Європи темп був серйознішим. Після зборів і паузи було непросто. Але можу сказати, що ми вже краще розуміємо один одного, додаємо і набираємо форму", – цитує Миколенка Команда №1.

Нагадаємо, поєдинки Челсі – Динамо пройдуть 7 та 14 березня.

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Ліга Європи1/8 фіналу

Челсі - Динамо: Четвер 07 березня 2019

Челсі
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год
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32
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