Єрай Альварес отримав 10-місячну дискваліфікацію від УЄФА за допінг. Він заявив, що відмовляється отримувати від клубу зарплату протягом цього терміну.

Екс-футболіст збірної Іспанії попався на допінгу після матчу проти МЮ – отримав сувору дискваліфікацію

"З самого початку я сказав клубу, що під час моєї дискваліфікації мені взагалі не потрібно платити. Я працюю на клуб, і якщо це помилка, я визнаю її з самого початку, так і буде.

Я змирився з тим, що зробив помилку. Такі наслідки, і я повинен їх прийняти. Я повинен бути готовий, щоб, коли це станеться, я зміг викластися на повну.

Багато хто каже мені, що мені не щастить, що моє життя повне перешкод. Такі речі роблять тебе сильнішим. Зараз ми дивимося вперед, у майбутнє. Моя єдина думка – знову тренуватися з командою. Найважче – це не мати можливості бути з товаришами по команді", – цитує Marca Єрая.

Вільяреал на останніх хвилинах втратив очки із Сельтою, Атлетік втримав перемогу над Бетісом