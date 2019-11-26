"Багато хто дозволив собі висловити купу сміття", – Анчелотті прокоментував інформацію про конфлікт у Наполі

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті розповів про стосунки між гравцями клубу і президентом Ауреліо Де Лаурентісом, які останнім часом виглядали вкрай напруженими.

"Гадаю, що відмова від спілкування з пресою стала способом зосередитися на полі. Але це також призвело до того, що багато хто дозволив собі висловити купу сміття. Атмосфера набагато спокійніша, ніж говорять.

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Немає протистояння клубу і команди, немає внутрішньої боротьби. Всі намагаються проаналізувати, чому наші виступи виявилися не такими, як очікувалося. Перш за все, це стосується Серії А, тому що в Лізі чемпіонів все гаразд.

Ауреліо Де Лаурентіс близький до команди, ми з ним близькі. Навіть занадто близькі, оскільки він дзвонить мені кожен день! Допоки рахунки за розмови оплачує він, все в порядку", – наводить слова Анчелотті Sky Sport Italia.

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Нагадаємо, вже завтра Наполі зіграє матч 5 туру Ліги чемпіонів проти Ліверпуля, і в разі перемоги "партенопейці" гарантують собі місце у плей-офф.