"Конкуренція завжди корисна. Те, що Вітя приїхав, це класно. Зустрів його добре, сьогодні в Бергамо перший день "жовтої зони", відкрили ресторани. Після тренування сходили в ресторан і пообідали, показав йому місто і тепер чекаю з командою на тренуванні. Бачу по ньому, що це для нього великий крок. Він всю кар'єру грав у Шахтарі, і тепер для нього новий виклик. Бачу, що він мотивований і хоче довести, що не просто так потрапив сюди. Йому дуже сподобалося місто, з ним вже власник кафе сфотографувався. Зараз йому потрібно закрити паперові питання, і чекаю на тренуваннях його.

Коваленко дав перше інтерв'ю у статусі гравця Аталанти

У клубі про нього запитували, цікавився спортивний директор. Навіть коли ще я переходив в Аталанту, про нього вже питали. Але це в основному більш дрібні деталі, крім футболу. Тут важко, але дають час всім футболістам. Якщо люди думають, що в клубі зовсім погано, у Містера інший погляд на футбол. Для Коваленка зараз важливо вивчити мову, але він вже деякі фрази італійською говорить. У клубі цим задоволені, у футболі не потрібно бути сором'язливим. Потрібно ще втягнутися, тут дають час на адаптацію. Дуже важливо виконувати вимоги тренерського штабу. Багато хороших футболістів покинули клуб, бо не виконували його завдання. Потрібно намагатися розуміти структуру гри.

Я теж приходив сюди як півзахисник, але Містер бачить мене більше в атаці і вважає, що я там корисний. Вітя може зіграти і опорного, і під нападником, тому, можливо, і будемо грати разом. Але спочатку потрібно влитися в колектив, потренуватися, відчути команду і потім буде легше", – пояснив Маліновський у ефірі програми Вмикай підігрів.

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