Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу висловився про "кабінетну" перемогу над Косовом і матч без уболівальників для своєї команди.

"Іншого рішення ухвалити не можна було. Будь-яка команда, яка залишає поле, демонструє неповагу до фейр-плей. Це політичне рішення, щоб нікого не засмучувати. Я казав, що так воно і буде. Ви не повинні заохочувати це. Пізніше інша команда може зробити те саме. На жаль, так склалося.

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Уболівальники повинні бути частиною футбольної команди, вони повинні підтримувати команду. Як я маю почуватися як тренер збірної, яка гратиме на порожньому стадіоні? Думаю, це велика втрата.

Те, як вони поводилися, в якому стані залишили роздягальню – це ненормально. Я поважаю гравців, але вони також повинні були поважати ідею спорту. Одна команда познущалась з нас й змусила сидіти на морозі годину, тому що вони не хотіли дограти дві хвилини. Вони думали, що можуть отримати з цього позитивний результат. Де був расизм? Багато брехні", – цитує Луческу Digi Sport.

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