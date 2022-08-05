Ньюкасл, отримавши у розпорядження величезний капітал, уникає різких рухів і продовжує планомірно розвиватися.

Головний тренер Ньюкасла Едді Хау підписав з клубом новий довгостроковий контракт, повідомляє офіційний сайт. Термін угоди не розголошують. Попередній контракт був розрахований до літа 2024-го.

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Восени минулого року Ньюкасл отримав нових власників – Фонд державних інвестицій уряду Саудівської Аравії. Від саудитів чекали призначення елітного тренера, але "сороки" зробили ставку на Хау, який раніше працював з Борнмутом і Бернлі.

Хау очолив Ньюкасл у листопаді 2021-го, коли команда йшла в зоні вильоту. З новим фахівцем "чорно-білі" здійснили вражаючий ривок, завчасно гарантували собі прописку та завершили сезон в середині таблиці.