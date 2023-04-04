Полісся проводить трансферну кампанію, яку собі можуть дозволити далеко не всі представники УПЛ.

Житомиряни офіційно оголосили про перший в історії клубу міжнародний трансфер. Ним став 19-річний гамбієць Моузес Джарджу.

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Щоправда, молодий центрбек зможе виступати за Полісся лише з наступного сезону. Джарджу ключовим гравцем збірної Гамбії, яка нещодавно завоювала срібні нагороди Кубку африканських націй U-20. У фіналі довелося поступитися Сенегалу під капітанством динамівця Самби Діалло. На клубному рівні Джарджу виступав за середняка чемпіонату Гамбії – Фортуну Фарато. Полісся не уточнює, чи виплачувало якусь компенсацію африканцям.

Нагадаємо, житомирський клуб може похизуватися хорошим бюджетом і першу частину сезону завершив лідером турнірної таблиці групи А Першої ліги. Команда Юрія Калітвінцева буде одним з фаворитів чемпіонської вісімки, яка визначить новачків УПЛ на наступний сезон.

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