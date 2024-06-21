Інцидент трапився у домі володаря "Золотого м'яча-1993", на віллі у Альтавілла Вічентіні. Баджо разом із сім'єю дивився матч Іспанія – Італія, коли до будинку вдерлися щонайменше п'ятеро озброєних людей, повідомляє Corriere del Veneto.

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Роберто намагався зупинити злочинців, але один із них вдарив колишнього футболіста в голову прикладом пістолета. Потім сім'ю замкнули в одній із кімнат, де вона і перебувала, поки грабіжники намагалися знайти гроші та дорогоцінності.

У свої 57 років Баджо перебуває в хорошій формі. Вже після втечі злодіїв Роберто зумів вибити двері з кімнати, після чого викликав поліцію. Зрештою, італійську легенду доставили до найближчого відділення невідкладної допомоги в Арцин'яно, де йому наклали шви.

До слова, вілла Роберто Баджо – це типова сучасна фермерська резиденція. Будинок розташований віддалено від інших. Італієць після завершення кар'єри перебрався подалі від міської метушні й займається розведенням тварин та вирощуванням рослин.

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