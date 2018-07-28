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Бадель може перейти в Спортінг

18:45 81 Читать на русском
Бадель може перейти в Спортінг
Мілан Бадель / Фото AFP

Півзахисник збірної Хорватії Мілан Бадель близький до переходу в лісабонський Спортінг.

Лісабонський Спортінг серйозно налаштований підписати віце-чемпіона світу Мілана Баделя, повідомляє sport-express.

"Точно невідомо, хто переможе в гонці за Баделя. Адже як у випадку з Малкомом, якого в останній момент у Роми перехопила Барселона, статися може все що завгодно", – повідомило джерело видання.

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Раніше повідомлялось, що в послугах Баделя також зацікавлені Лаціо, Зеніт, Наполі та Ювентус.

Нагадаємо, Мілан у складі збірної Хорватії завоював срібні нагороди чемпіонату світу-2018.

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Теги
Трансфери Португалія Мілан Бадель Мілан Бадель Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон
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